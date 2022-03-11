Окупанти зірвали евакуацію з Ізюму: 20 автобусів так нікуди і не поїхали

Ізюм залишилися без електрики, тепла, води, зв'язку. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 11 березня, російські загарбники зірвали евакуацію людей з Ізюму.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Евакуація Ізюма

"Сьогодні (11 березня – ред.) Росія зірвала евакуацію з Ізюму. Ми підготували 20 автобусів та все необхідне", – зазначив Синєгубов.

За його словами, через обстріл окупантів "зелений коридор" так і не вдалося запустити.

"Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв'язку. Ворог продовжує атакувати мирне населення", – додав Синєгубов.

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Ситуація у Харкові

11 березня голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дало цього зробити.

Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харков . Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.