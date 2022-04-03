Окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного, чути вибухи

Окупанти обстрілюють Рубіжне під час евакуації. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові РФ продовжують обстрілювати Рубіжне Луганської області, де було заплановано евакуацію місцевих жителів. Раніше там узгодили "режим тиші", але у південній частині міста чути вибухи кожні 10 хвилин, звідти сьогодні, 3 квітня, намагаються вивезти людей.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, евакуація продовжується, незважаючи на те, що окупанти порушують "режим тиші".
"Тим не менш ми евакуйовуємо рубіжан, допоки залишається така можливість. Завозимо гуманітарну, питну і технічну воду. Намагаємося полагодити комунікації. Під таким вогнем доводиться працювати й комунальникам", – сказав Гайдай.
Він додав, що зараз у Луганській області без газопостачання залишаються 36 населених пунктів (близько 116 900 абонентів).
Через пошкодження електромереж знеструмлені насосні станції, тому у Рубіжному, Попасній, а також у селах Нижнє, Нижнє-1, Новотошківське відсутнє водопостачання. Частково немає води у Золотому, Лисичанську і Сєвєродонецьку.
Обстановка у Луганській області
- Днем раніше Гайдай закликав місцевих жителів якомога швидше покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.
- При цьому гуманітарні коридори практично не працюють через постійні обстріли з боку російських військ. У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів виявилася проблематичною – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.
- Ще 31 березня було відомо, що в область окупанти з Росії звозять техніку. Також на територію області заїхали чеченські бойовики, яких використовують як загороджувальні загони проти цивільних людей.