Окупанти знову завдали ракетного удару по Василькову

Окупанти знову атакують Васильків. Фото: колаж "Сьогодні"

3 квітня російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по місту Васильків Київської області. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр".

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Що відомо?

"Сьогодні ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони", – заявили у відомстві.

Ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Наразі окупанти знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

На цій території також дислокувався навчальний центр та цивільний коледж, який зараз самотужки громада почала відновлювати після пожежі.

"Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу", – зазначили у Повітряному командуванні "Центр".

Є постраждалі

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один з них у критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

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Нагадаємо, раніше внаслідок ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.

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