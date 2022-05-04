Окупанти знову б'ють по українських церквах – на Луганщині загинув священик

Окупанти вбили священика на Луганщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли Михайлівку на Луганщині. Внаслідок цього загинув священик.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков", – розповів Гайдай.

За його словами, 3 травня окупанти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній.

Окупанти обстріляли церкву на Луганщині. Фото: Сергій Гайдай

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У Харкові від обстрілу постраждав собор

Внаслідок обстрілів у Харкові 2 березня пошкодження отримав Свято-Успенський собор, розташований у центрі міста.

"2 березня 2022 року внаслідок обстрілу пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці міста Харкова. У соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення собору. Внаслідок обстрілів люди, які перебували всередині собору, не постраждали", – говориться у повідомленні Харківської Єпархії (УПЦ).

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