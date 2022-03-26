Окупанти знову бомбардували Охтирку — голова ОВА

Бої в області тривають/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти знову бомбардували Охтирку Сумської області. Місто зазнає серйозних втрат.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Надалі ситуація лишається напруженою. Надалі продовжуються бої. Це Конотопський район – активна фаза… це Охтирський район, це Сумський район…Продовжуються обстріли, на жаль, передмість і міста Суми. Сьогодні (25 березня — Ред.) вдень було здійснено бомбардування міста Охтирка, знову великий вибух, знову бомба і великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат", — повідомив Живицький.

Голова ОВА зазначив, що під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід, є ризик відключення нових абонентів від газопостачання. Також він повідомив, що нині в області є люди без електроенергії та зв'язку.

В Україні створено загін партизанів з військових та мисливців

В Україні створено загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, загін партизанів може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

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"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах. Я повинен сказати, що незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", – наголосив начальник ГУР МО.

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