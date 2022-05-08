Окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному під Маріуполем (відео)

В Мангуші російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мангуші під Маріуполем 7 травня окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному, а також на честь українських захисників.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"В Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України – історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами. Тварі хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною. Геть все. Мову, історію, культуру. Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маруполь, а не Жданов. Донецьк а не Сталіно. Хоча не дивно. Пам’ять в окупантів коротше за совість. Мразота", – написав Андрющенко.

Крім пам'ятника, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Велику Вітчизняну війну, який було встановлено у 2018 році.

Російська пропаганда мотивувала знесення пам'ятників тим, що вони були встановлені за участі бійців "Азова".

У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази та таблички на російські

Російські окупанти у Маріуполі почали позбавлятися табличок та дороговказів українською мовою, повідомив Петро Андрющенко.

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"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами зачекають", – наголосив Андрющенко.

У Маріуполі школярів змушують визнавати місто частиною РФ

У маріупольських школах російські окупанти змушують дітей підписувати зошити "Ростовська область", повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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