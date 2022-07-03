Окупанти скинули дві бомби на острів Зміїний – ОК "Південь"

2 липня ворог продовжував завдавати авіаційних ударів. Колаж "Сьогодні"
Російські військові, які на півдні України не мають змоги маневрувати на суші, намагаються посилити тиск із повітря.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Деталі
Зокрема, протягом доби 2 липня вони бомбардували покинутий острів Зміїний і завдали ракетного удару по базі відпочинку на Одещині.
За інформацією українських військових, минулої доби ворог завдав 9 авіаційних ударів, з них на Херсонщині — 5 парами ударних гелікоптерів Ка-52 зі спробою повернути собі втрачені позиції в районі звільненої Іванівки, ще 1 удар — у районі Мирного.
Також ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному. А потім із винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини було випущено ракету Х-31, яка потрапила до господарської будівлі прибережної бази відпочинку.
"Значних руйнувань та спалахів не виникло, загиблих та постраждалих немає", – повідомили в ОК "Південь".
Обстановка на острові
- У ОК "Південь" заявили, що в ніч на 30 червня в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, противник поспішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів .
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив , що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.
- У Пентагоні розвіяли версію Міноборони РФ про причини звільнення з острова Зміїний. Там не вважають це "кроком доброї волі", як намагається уявити свою поразку Москва.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви" .