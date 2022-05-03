Окупанти скинули авіабомби на "Азовсталь", загинули дві жінки

Війська РФ скинули бомби на "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі під час авіабомбардувань окупантами заводу "Азовсталь" загинули дві жінки.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі полк "Азов".

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"Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок. Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!" – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

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Евакуація людей з "Азовсталі"

На "Азовсталі" разом з захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб.

Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, тому що у людей закінчуються вода, їжа та медикаменти.

Станом на 1 травня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомляла, що за два дні з "Азовсталі" евакуювали понад 100 людей.

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2 травня евакуація продовжилася, колона з маріупольцями виїхала до Запорізьколї області.