Окупанти самостійно знищили свої позиції під Харковом

Знищено ще одну колону техніки окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Харківщині російські війська, які вторглися на територію України 24 лютого, примудрилися самостійно знищити частину своїх позицій.
Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Що відомо
"Російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе. Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ. Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", – написав Синєгубов.
Обстановка
- Позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів, що російські військові не мають ресурсів для продовження наступу. Саме через це фронт завмер.
- Україна змогла здійснити перший повноцінний обмін військовополоненими з Росією, повернувши додому легендарних захисників острова Зміїний, з яких розпочалася героїчна оборона нашої країни.
- Оперативне командування "Північ" повідомило про знищення техніки окупантів у лісах Чернігівської області. Частина ворожої колони розбіглася.
- Штаб Сухопутних військ ЗС України оприлюднив відео, як впав та згорів транспортний-бойовий вертольот цілодобового застосування Мі-35 з написом "Росія".
- Трохи раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в його області українські військові змогли збити літак і одну крилату ракету.