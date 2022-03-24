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Окупанти самостійно знищили свої позиції під Харковом

24 березня, 20:00
Новий факт дружнього вогню

Знищено ще одну колону техніки окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині російські війська, які вторглися на територію України 24 лютого, примудрилися самостійно знищити частину своїх позицій.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Що відомо

"Російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе. Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ. Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", – написав Синєгубов.

Обстановка

  • Позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів, що російські військові не мають ресурсів для продовження наступу. Саме через це фронт завмер.
  • Україна змогла здійснити перший повноцінний обмін військовополоненими з Росією, повернувши додому легендарних захисників острова Зміїний, з яких розпочалася героїчна оборона нашої країни.
  • Оперативне командування "Північ" повідомило про знищення техніки окупантів у лісах Чернігівської області. Частина ворожої колони розбіглася.
  • Штаб Сухопутних військ ЗС України оприлюднив відео, як впав та згорів транспортний-бойовий вертольот цілодобового застосування Мі-35 з написом "Росія".
  • Трохи раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в його області українські військові змогли збити літак і одну крилату ракету.