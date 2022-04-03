Окупанти ракетами та мінометами знищили близько 80% будівель в Ізюмі

Володимир Мацокін розповів про обстріл міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області приблизно на 80% знищена забудова міста Ізюм. Окупанти знищували все: меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст.

Про це сказав заступник міського голови Ізюма Харківської області Володимир Мацокін в інтерв'ю Укрінформу.

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"І це не така руйнація, коли, наприклад, повилітали вікна й двері, – ні, "складалися" цілі під’їзди. Я не військовий, не знаю, якою зброєю завдаються такі удари. Були обстріли по школах – і лишилися тільки стіни, залишки "коробки"", – розповів він.

Ізюм перебуває в ворожій блокаді з 6 березня.

"З 6 березня почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою. Це носило абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина", – розповів він.

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Окупанти також забороняють пропускати гуманітарну допомогу для мирних.

За підрахунками мерії, в Ізюмі та навколишніх Кам’янці, Сухій Кам’янці, Топальському заблоковано і потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб.

"Вони потерпають від військових дій і перебувають у вкрай небезпечному становищі", – зазначив Мацокін.

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Ситуація під Ізюмом

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська російських окупантів просунулися під Ізюмом.

"Трохи у нас погіршилося під Ізюмом. Нам, українській стороні, гірше стало. З одного боку, гірше, з іншого боку — з'явилася надія… (Місто взято окупантами — Ред.) не повністю, але просунулися російські війська небагато. У Сумській та Харківській областях наші пішли у контрнаступ, і на Київщині... Це невеликі поступи", – сказав Арестович.

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