Окупанти намагаються встановити контроль над Маріуполем, із міста не випускають людей

Окупанти закрили Маріуполь / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполему Донецькій області. З учорашнього дня, 31 березня, людей із міста не випускають.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

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За словами очевидців, російські військові встановили термін 5-7 днів, коли місто залишатиметься закритим.

"Позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя не що інше, як геноцид відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього" , – уточнила Денисова.

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

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Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

Раніше гендиректор Метінвесту Юрій Риженков розповів, що для біженців облаштували 6 тисяч місць у Запоріжжі та Кривому Розі. Частина людей, яким вдалося вирватися з облоги, перебувають у так званій сірій зоні. Компанії групи залучили до роботи пансіонати, де приймають переселенців та надають їм допомогу.

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