Окупанти намагаються оточити два міста на Донбасі – яка їхня мета

Окупанти атакують міста на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області. Вони намагаються це зробити з півдня. Можливо, зосередившись на перерізанні останньої магістралі, що сполучає Сєвєродонецьк-Лисичанськ із рештою України.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Експерти заявили, що мета Росії – оточити українські сили на сході України та повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Російські війська активізували зусилля щодо просування на північ і захід від Попасної в рамках підготовки до битви за Сєвєродонецьк.

Українська влада повідомляє, що російські війська провели кілька безрезультатних штурмів населених пунктів, що ведуть до Лисичанського та Бахмутського шосе біля Попасної.

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Окупанти також безуспішно намагалися прорвати українську оборону на захід та схід від Авдіївки та вели сильний артобстріл у цьому районі.

За словами офіційних осіб США, російські війська почали діяти в масштабі роти, а не на рівні БТГ, щоб зосередитись на захопленні конкретних сіл на Донбасі.

Окупантам потрібні два українських міста – військовий експерт про Донбас

Російські військові на Луганщині не полишають спроб форсувати Сіверський Донець у районі Білогорівки, попри великі втрати. Їхня мета – взяти в облогу Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це розповів в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24" військовий експерт Владислав Селезньов.

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"7-9 травня українські артилеристи знищили на переправі Білогорівки близько 70-80 одиниць бронетехніки, танків, спеціальної техніки окупантів, що дорівнює кількості техніки в батальйонно-тактичній групі. Але буквально за кілька днів на цю ж ділянку фронту росіяни підтягнули ще дві батальйонно-тактичні групи. Вони мають бронетехніку і намагаються знову ж таки атакувати наші підрозділи на цій або на суміжних ділянках, створюючи нові понтонні переправи", – розповів Селезньов.

За його словами, ситуація для українських військових залишається вкрай складною:

"У росіян на сьогодні є певні резерви. Зараз вони кидаються російськими генералами в бій для того, щоб продушити нашу оборону, щоб виконати те саме завдання. Їм конче потрібно взяти в облогу Сєвєродонецьк, Лисичанськ для того, щоб у подальшому мати певний базис для виходу на міждержавні переговори".

Експерт висловив упевненість в тому, що Генштаб ЗСУ бачить цю складну ситуацію і вживає всіх необхідних заходів, щоб надати допомогу захисникам Сєвєродонецька та Лисичанська в стримуванні навали російської армії.

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