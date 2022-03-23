Окупанти намагаються довести мешканцям розбомбленої Чернігівщини, що не воюють з мирними

Окупанти поширюють пропагандистські листівки / Колаж "Сьогодні"
У Чернігівській області російські окупантипоширюють пропагандистські листівки, де запевняють, що Росія не воює з мирним населенням. Також окупанти закликають людей сприяти їм, повідомляти про "диверсійні групи" та "негативно налаштовані націоналістичні елементи".
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
У своїх листівках окупанти стверджують, що Росія гарантує мирному населенню безпеку та свободу слова.
"Наші українські люди не піддаються таким закликам, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не варте нічого", – йдеться у повідомленні.
У Чернігові через обстріл люди сидять без світла, води та тепла
З 22 березня Чернігів повністю залишився без електропостачання та води через обстріл російськими окупантами міста. Про це повідомив голова обласної адміністрації В’ячеслав Чаус.
Через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові відсутнє електро-, тепло- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи проводяться наскільки можна.
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