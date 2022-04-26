Окупанти катують українців навіть на своїй території – перехоплення СБУ

Росія продовжує порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими. Відомо, що катування українців триває навіть на території Росії, куди їх вивозять для "вибивання інформації".

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши телефонну розмову окупанта, який перебуває в Україні, з його знайомою-співробітницею спецслужб РФ.

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"Х*й что сказал!"

"Двоих поймали. Начинаем колоть – нихр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!", – сказав окупант, дивуючись силі духу українців.

У відповідь його знайома назвала катування українських військових "прийомом".

"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело", – заявила вона.

Нагадаємо, українські військові влаштували російським окупантам "справжнє пекло" на Херсонщині. СБУ оприлюднила листування одного з загарбників, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою.

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