Окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України — Генштаб

Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Завершилася 31 доба війни Росії проти України. Противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Жодного з поставлених завдань повністю не виконав. Частково досяг успіху на окремих напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

За наявною інформацією, з метою розв'язання проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському, Сумському, в районі міста Харків — противник наступальних дій не проводив.

Ворог продовжував обстріли житлових кварталів в районах Чернігова, Іванівки та Ніжина.

На в’їздах у місто Славутич російськими окупантами встановлені блокпости.

У Броварах наші захисники зупинили противника.

На Слобожанському — противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту.

Ворог намагається закріпитись в районах Кам’янка, Синичино, Суха Кам'янка.

На Донецькому — противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне, Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні Маріуполя.

На Таврійському — змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

На Миколаївському — окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки та намагаються нанести вогневе ураження по позиціях підрозділів ЗСУ.

Ракета окупантів влучила у нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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За його словами, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині. Під час першої тривоги було збито безпілотник.

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