Окупанти примусово вивезли до Росії тисячі жителів Маріуполя

Маріупольців відправляють до фільтраційних таборів на території РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі мешканців Лівобережного району почали масово й примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей вже опинилися на території РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Маріупольської міськради.

Реклама

"Усього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, вивезених людей спочатку доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта.

"Попри те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так. Упродовж останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону і не дають змоги безпечно врятувати людей. Прямо зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя у Бердянськ, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутися на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", – зазначили у Маріупольській міськраді.

Як заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, дії російських окупантів не піддаються жодному поясненню.

"Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають вбивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Зараз ми формуємо базу депортованих маріупольців та працюватимемо над їх поверненням в Україну", – наголосив Бойченко.

Кат Маріуполя

Керування росіянами для захоплення українського Маріуполя здійснює генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав бомбардувати пологовий будинок, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

За його словами, Мізінцев раніше був головним з операції у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.

Раніше ми розповідали, що місто Запоріжжя готове прийняти більш ніж 30 тисяч переселенців з Маріуполя та забезпечити їх усім необхідним.