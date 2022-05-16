Окупанти застосували нову тактику арештів жителів Енергодару

Окупанти викрадають українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти викрали 6-х місцевих жителів Енергодар. Черговий злочин вчинили у понеділок, 16 травня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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За словами очевидців, загарбники ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували їм руки та вивозили у невідомому напрямку. Досі їх місцезнаходження невідоме.

Також додамо, що за інформацією Запорізької міської ради окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму".

"Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", аби знищити енергетичну систему України", — йдеться у повідомленні міськради.

На Херсонщині окупанти викрали ексдепутата облради

У Херсонській області російські окупанти викрали колишнього депутата обласної ради Віктора Помазнюка, 1966 року народження. За попередньою інформацією, його можуть утримувати в будівлі поліції.

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Віктора Помазнюка викрали солдати РФ та вивезли прямо з його будинку 11 травня.

Помазнюк – колишній депутат Херсонської облради та директор ФГ "Акант". У громаді розповіли, що, ймовірно, він перебуває у відділенні поліції у Новій Каховці.

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