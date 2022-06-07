Окупанти вигадали оригінальний спосіб втечі з війни – перехоплення СБУ

Господарю Кремля не сподобаються настрої в армії РФ. Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, аби втекти з війни проти України. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на своє весілля.

Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

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"Я вже, бл*дь, подрузі там одній казав: "Піди, заяву подай у РАГС". Я про це скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ні*уя, не варіант". Такі ось справи…" – розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відмовників в армії РФ значно посилили контроль. Тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта чи близького родича.

"Варіант з фіктивним шлюбом, яким би оригінальним він не був, для цього вояка не склався. Але перші 2 – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику", – підсумували у СБУ.

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