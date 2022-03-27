Окупанти перетворили на попіл 150 автобусів для евакуації з Маріуполя – мер

Російські військові перешкоджають евакуації з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні
З Маріуполя, який постійно обстрілюють окупанти, евакуювали близько 270 тисяч людей. Це половина населення, яке було у місті до початку війни. Проте евакуювати треба і людей, які мешкають на околицях міста. Цьому всіма способами заважають окупанти – вони знищили вже 150 автобусів.
Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.
"Щойно війна почалася і поки ще працювала залізниця, поки працювали звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів", – сказав мер.
Починаючи з шостого дня війни влада намагається запустити евакуаційний маршрут. Але російські окупанти роблять все для того, щоб у Маріуполі не лишилося жодного автобуса. 150 нових транспортних засобів вони підірвали та перетворили на попіл.
Ситуація у Маріуполі
Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.
- Бойченко розповів, що вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що так їм не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли у повітря авіацію.
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.