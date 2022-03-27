Окупанти перетворили на попіл 150 автобусів для евакуації з Маріуполя – мер

Російські військові перешкоджають евакуації з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

З Маріуполя, який постійно обстрілюють окупанти, евакуювали близько 270 тисяч людей. Це половина населення, яке було у місті до початку війни. Проте евакуювати треба і людей, які мешкають на околицях міста. Цьому всіма способами заважають окупанти – вони знищили вже 150 автобусів.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Щойно війна почалася і поки ще працювала залізниця, поки працювали звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів", – сказав мер.

Починаючи з шостого дня війни влада намагається запустити евакуаційний маршрут. Але російські окупанти роблять все для того, щоб у Маріуполі не лишилося жодного автобуса. 150 нових транспортних засобів вони підірвали та перетворили на попіл.

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.