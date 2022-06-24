Окупанти викрадають дітей українських військових – розвідка

Окупанти беруть в полон дітей військових ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бази даних українських громадян потрапляють в руки окупантів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників. В результаті росіяни беруть в полон родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях. Це явище вже набуває системного характеру.

Про це повідомили у ГУР Міноборони.

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За даними розвідки, станом на сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (зокрема жінок та людей похилого віку), так і дітей.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

Чого хочуть домогтися окупанти

Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

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"Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому скоєнні понесуть справедливе покарання", – обіцяють в Міноборони.

Також у розвідці наголошують, що з міркувань безпеки, не називають імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів.

Окупанти взяли в полон сина військової ЗСУ

Під час окупації Чернігівської області росіяни захопили в полон сина української захисниці. Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл області. Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

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Сайт "Сьогодні" писав, як вдалося звільнити дитину.

Також ми повідомляли, які пільги отримають діти учасників бойових дій.