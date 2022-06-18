Окупанти підтягли всі резерви. Гайдай попередив про великий наступ на Луганську область

Луганськ чекає на нові запеклі бої / Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями окупаційна армія Росії спробує повністю захопити Луганську область , де поки що не піддається Сєвєродонецьк. На цей напрямок росіяни кинули усі свої резерви.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час загальнонаціонального телемарафону канал "Україна 24".

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Що відомо

"Ситуація залишається досить важкою. Зараз усі резерви кинуті сюди. Навіть знімали з деяких напрямків і направити на два напрямки – це Сєвєродонецьк та Золоте, Комішуваха та Попасна. Російська армія намагається виконати те, що вони теоретично вже зробили – бо вони вже відрапортували. Тим часом реально за фактом не захопили, повністю місто не контролюють, але потрібно ж якось виконати вже анонсоване і тому кидають сюди велику кількість резервів", – зазначив Гайдай.

Друга мета – перерізати та взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Це теж у них не виходить. Вони намагаються оточити наших військових, проте нічого не виходить. Але дуже великі резерви туди кидаються – сотні одиниць техніки щодня проходять у тому напрямку", – каже Гайдай.

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Евакуація

При цьому люди продовжують залишатися у укриттях заводу "Азот" та відмовляються від евакуації. Під час спілкування з населенням нацгвардійці зафіксували на відео відмову. Незважаючи на руйнування всіх мостів, що ведуть до Сєвєродонецька, комунікація з містом зберігається – є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного.

Лисичанськ залишається під повним контролем України. Місто під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація відбувається, гуманітарні вантажі завозяться щодня.

"Тяжка ситуація у селе-сателітах Сєвєродонецька. Важкі бої були у Метьолкіному. Чекаємо на нічні події ", – резюмував Гайдай.

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