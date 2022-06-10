Окупанти по-дебільному русифікували стелу "Маріуполь"

Був такий напис. Стало таке, що показувати неможливо / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти як змогли понівечили жовто-блакитну стелу на в'їзді в захоплений ними український Маріуполь.

Про редизайн від російського світу напису "Маріуполь" повідомив радник мера міста Петро Андрющенко на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з написом Маріуполь з боку Донецька. Як змогли – з гівна та палиць розтягли і встромили якусь металеву хрінь, щоб було схоже на російське "і". Ну таке. Очікуємо. Які дизайнери, така і стела", – резюмував Андрющенко та розмістив відео цього дива.

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