Окупанти по-дебільному русифікували стелу "Маріуполь"

Був такий напис. Стало таке, що показувати неможливо / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти як змогли понівечили жовто-блакитну стелу на в'їзді в захоплений ними український Маріуполь.
Про редизайн від російського світу напису "Маріуполь" повідомив радник мера міста Петро Андрющенко на своєму телеграм-каналі.
Що відомо
"Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з написом Маріуполь з боку Донецька. Як змогли – з гівна та палиць розтягли і встромили якусь металеву хрінь, щоб було схоже на російське "і". Ну таке. Очікуємо. Які дизайнери, така і стела", – резюмував Андрющенко та розмістив відео цього дива.
Обстановка
- Окупанти похвалилися на своїх пропагандистських ресурсах, що із захопленого ними Маріуполя вивезли на територію так званої "ДНР"12 тролейбусів європейського зразка, вцілілі дитячі майданчики та медичну техніку.
- Російські ЗМІ похвалилися, що вже друге судно, завантажене краденим у Маріуполі листовим металом, прибуло до Ростова-на-Дону.
- "Ощасливили" окупанти маріупольських пенсіонерів. Почали видавати їм пенсії у рублях. Усі можуть претендувати на еквівалент 2,6 тисяч гривень. Щоправда, не всі можуть вистояти у чергах до каси, де видають готівку.
- Працевлаштування населення, що залишилося, також йде повним ходом. Російські маріонетки вербують маріупольців для роботи у колишніх місцях покарань, де обладнані тортури.