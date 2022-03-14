Окупанти планують підірвати боєприпаси біля Запорізької АЕС

Підірвати боєприпаси окупанти можуть найближчим часом / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 березня, найближчим часом окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати там "утилізацію" боєприпасів. Підірвати їх російські військові хочуть прямо навпроти енергоблоку.

Про це повідомляє Енергоатом.

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"Окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС. Інакше кажучи, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси просто навпроти енергоблоку № 1 атомної станції!!!" - йдеться у повідомленні.

Захоплення Запорізької АЕС

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