Окупанти планують підірвати боєприпаси біля Запорізької АЕС

Підірвати боєприпаси окупанти можуть найближчим часом / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 14 березня, найближчим часом окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати там "утилізацію" боєприпасів. Підірвати їх російські військові хочуть прямо навпроти енергоблоку.
Про це повідомляє Енергоатом.
"Окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС. Інакше кажучи, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси просто навпроти енергоблоку № 1 атомної станції!!!" - йдеться у повідомленні.
Захоплення Запорізької АЕС
- 3 березня близько 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодара. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул бити по будинках. Сталася пожежа. Вони били просто в енергоблоки.
- Рятувальників не допускали до гасіння пожежі, ситуація була критичною. Через три години після обстрілу продовжувала горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем було охоплено 3, 4, 5-й поверхи.
- Близько 6-ї ранку рятувальників все ж таки пропустили на територію ЗАЕС, вони загасили пожежу. Жертв, на щастя, немає.
- Близько 8:30 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі.
- Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів. Персонал станції не постраждав.
- 12 березня російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС та оголосили йому, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатома".
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