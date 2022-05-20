Окупанти перед світанком вдарили по Харкову (фото)

У Харкові "прильоти" від окупантів Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 20 травня російські окупанти знову штурмували Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо?

Перші повідомлення про вибухи з'явилися о 3:08. Вибухи було чутно у різних районах Харкова. Місцевих жителів попросили дотримуватися правила двох стін від вікон.

Після цього в Мережі почали публікувати фото "прильотів". На кадрах можна побачити пожежу та дим.

Деталі і чи є жертви внаслідок обстрілу – уточнюються.

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У Харкові війська РФ обстріляли рятувальників

Вночі 18 травня російські окупанти відкрили вогонь у Київському районі Харкова. Внаслідок цього пошкоджено адмінбудівлю ДСНС України. Також ушкодження отримав багатоповерховий будинок. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ГУ ДСНС у Харківській області та багатоповерхівку поруч.

Крім того, через пожежу повністю знищено декілька автомобілів для пожежогасіння.

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у відомстві.

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