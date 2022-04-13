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Окупанти перекидають в Україну добровольців, але ЗСУ відбивають атаки – Генштаб

13 квітня, 06:54
Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю і веде наступ і на інших територіях

В Україні продовжуються військові дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася сорок дев'ята доба війни в Україні. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку та стягує своїх "добровольців".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Що відбувається за напрямками

  • До 26 квітня російська федерація ввела у прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози".

"Заходи проводяться з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України", – йдеться у повідомленні.

  • Окупанти продовжують перекидати в Україну так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.
  • На Сіверському напрямку не виключається утримання у прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.
  • На Слобожанському напрямку триває часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких окупованих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції".
  • На Донецькому та Таврійському напрямках супротивник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.
  • На Південнобузькому напрямку ворог намагаєтьсязаволодіти окремими населеними пунктами.
  • На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи супротивника.
  • ЗСУ за минулу добу збили ворожий літак Су-25.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

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При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

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