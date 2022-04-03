Окупанти відкрили вогонь по мітингувальниках у Новій Каховці, є поранені (відео)

Росіяни стріляли по мітингувальниках / Фото: Колаж: Сьогодні

У Новій Каховці військові РФ розганяли мітинг біля Будинку культури автоматами та світлошумовими гранатами.

Про це пише Telegram-канал Каховка. ІНФО.

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"У місті чути автоматні черги, вибухи гранат. Схоже, що розганяють мітинг, який заплановано на сьогодні об 11:00", – йдеться у повідомленні.

Також очевидці пишуть, що є поранені.

"Когось били ногами, є поранені", – йдеться у повідомленні.

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