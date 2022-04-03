Окупанти відкрили вогонь по мітингувальниках у Новій Каховці, є поранені (відео)

Росіяни стріляли по мітингувальниках / Фото: Колаж: Сьогодні
У Новій Каховці військові РФ розганяли мітинг біля Будинку культури автоматами та світлошумовими гранатами.
Про це пише Telegram-канал Каховка. ІНФО.
"У місті чути автоматні черги, вибухи гранат. Схоже, що розганяють мітинг, який заплановано на сьогодні об 11:00", – йдеться у повідомленні.
Також очевидці пишуть, що є поранені.
"Когось били ногами, є поранені", – йдеться у повідомленні.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На екстреному засіданні було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте попри це люди не розходилися.
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та загрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти.
- У Каховці окупанти захопили міськраду та призначили "мера".