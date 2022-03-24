Окупанти залишили десятки міст України без питної води

Окупанти порушують право українців на доступ до питної води / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії десятки міст, де проживають мільйони українців, позбавлені доступу до питної води.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в своєму Telegram-каналі.

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"Війна частково або повністю позбавила доступу до питної води мешканців Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Охтирки, Ізюма, Макарова, Пологів, Василівки, Оріхова, Гуляйполя, Чернігова, Тростянця та багатьох інших населених пунктів. Лише у Донецькій області 200 тисяч осіб не мають доступу до води", – розповіла вона.

Як наголосила омбудсмен, зі збільшенням масштабів зіткнень існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути повністю відключена від водопостачання.

Денісова зазначила, що Росія порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини. Також дії агресора є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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В адміністрації президента Джо Байдена зазначили, що співпрацюватимуть з іншими країнами для переслідування порушників міжнародного права.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що оцінка заснована на "ретельному огляді" публічних та розвідувальних джерел з початку вторгнення Росії в Україну минулого місяця.

З аналогічним звинуваченням виступив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу.