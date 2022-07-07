У Харкові чути вибухи ракет (відео)

Окупанти обстрілюють Харків/Фото: t.me/truexanewsua, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують бомбити Харків. Там знову чути вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Подробиці

Вночі у Харкові не спокійно. У місті було чути вибухи. Станом на 1:29 там повітряна тривога. Також сирена звучить у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За інформацією Telegram-каналу "Труха Україна", у місті вже було декілька вибухів.

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Окупанти вбивають українців

Російські окупанти вдарили ракетамипо Торецьку Донецької області. Внаслідок цього загинула сім'я. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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У відео, яке опублікував Кириленко, йдеться, що ракета окупантів влучила у житловий сектор і потрапила у будинок. Загинули донька, мама і бабуся. Людей закликають евакуйовуватись.

За інформацією Кириленка, ракети влучили у два будинки приватного сектору. Крім того, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, яке варварство зробила Росія у Харкові. Також ми писали, що ЗСУ відбили штурм окупантів у Харківській області.