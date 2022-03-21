Окупанти обстріляли Житомирську область з "Градів": є жертви

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На Житомирщині російські окупанти обстріляли із "Градів" населені пункти на півночі області, є загиблі.

Про це повідомив у Facebook голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

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"26-й день Україна дає відсіч військам Росії, яка обстрілює і знищує ключові об'єкти інфраструктури, влучають у житлові будинки. За минулу добу ворог гатив по селах Народицької громади з реактивної артилерії. На жаль констатуємо, що маємо загиблих та постраждалих. Проте, ми тримаємо оборону та й далі будемо знищувати окупанта на українській землі", – повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

Віталій Бунечко додав, що 20 березня ворог, "напевно, вперше застосував, за попередніми даними, "Гради".

"Було випущено по Народицькій територіальній громаді, по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа", – розповів він.

Авіація окупантів бомбить будинки мирних жителів

У Житомирській області внаслідок авіаудару 20 березня постраждали троє людей, пошкоджено 13 будівель.

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"20 березня у Житомирській області внаслідок авіаудару по населених пунктах Коростенського району сталося пошкодження 13 будівель", – повідомили у ДСНС.

Пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будинків.