Окупанти обстріляли залізничну станцію у центрі України: графік поїздів змінився

Ворог завдав удару по залізниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська РФ вночі обстріляли одну із залізничних станцій у центральній частині України. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. З міркувань безпеки місце, куди потрапили окупанти, не розголошується.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин в Telegram.

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"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію у центральній Україні", – написав чиновник.

Він наголосив, що ніхто з пасажирів та працівників залізниць через обстріл не постраждав.

Водночас УЗ довелося змінити маршрути та графіки курсування 17 пасажирських поїздів.

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Небезпека ракетного обстрілу залишається високою

Російські війська продовжують спроби захопити територію Донбасу.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури на всій території України та ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

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