Окупанти обстріляли Запоріжжя

Росіяни атакували місто / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти сьогодні, вранці 26 квітня, обстріляли Запоріжжя. Обставини уточнюються.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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"Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом" , – йдеться у повідомленні.

За словами радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram, відомо про три вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Окупанти розпочали наступ у Запорізькій області

Російські війська розпочали наступ у Запорізькій області. Близько 10 тисяч ворожих солдатів прямують на південь у напрямку Гуляйполя. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі " Фейгін LIVE" .

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"Нарешті південний фас російського угруповання почав рух, рушив. Ми чекали цього дня... Нарешті поїхали туди, умовно кажучи, у бік Гуляйполя Запорізької області. Рухаються вони дуже акуратно, ротною тактичною групою, проповзаючи від населеного пункту... Поки що в перші два-три (населені пункти. – Ред.) зайшли, але нарешті позначили якийсь рух", – сказав він.

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