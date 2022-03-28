Окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви

Окупанти обстріляли Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли місто Рубіжне Луганської області, яке вони безуспішно намагаються захопити. Військові РФ пошкодили житловий будинок, одна людина загинула на місці, ще одна постраждала.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, поранений уже у лікарні. Проте кількість жертв ще може збільшитись.

"Невтішні новини з самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай

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