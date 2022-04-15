Окупанти обстріляли відділення "Нової пошти" у Миколаєві: є поранені (фото)

Окупанти завдали нового ракетного удару / Колаж "Сьогодні"
У Миколаєвіросійські військові завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Через обстріл постраждали троє громадянських людей.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім
"Поясніть мені навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди? Залякування? Спалили відділення "Нової пошти" та стіг сіна" , – йдеться у повідомленні.
Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім
Під час ракетного удару постраждали троє людей.
Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім
Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім
Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім
Ситуація у Миколаєві
- 15 квітня російські військові обстріляли реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) житлові квартали Миколаєва. Внаслідок атаки окупантів є жертви.
- За добу 10 квітня ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема. Окупанти намагаються посіяти паніку серед мирних жителів.
- 8 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.
- Внаслідок обстрілу Миколаєва 4 квітня російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сенкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросло до 37 осіб.