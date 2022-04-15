Окупанти обстріляли відділення "Нової пошти" у Миколаєві: є поранені (фото)

Окупанти завдали нового ракетного удару / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєвіросійські військові завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Через обстріл постраждали троє громадянських людей.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім

"Поясніть мені навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди? Залякування? Спалили відділення "Нової пошти" та стіг сіна" , – йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім

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Під час ракетного удару постраждали троє людей.

Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім

Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім

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Окупанти завдали ракетного удару по відділку "Нової пошти". Фото: Віталій Кім

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