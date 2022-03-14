Окупанти обстріляли зупинку з людьми у Великій Димерці під Києвом (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Велика Димерка під Броварами на Київщині окупанти обстріляли автобусну зупинку, на якій були люди.

Відео опублікував телеграм-канал "Інсайдер-Україна". На ньому видно, що на зупинці сидять кілька людей, коли довкола неї починають падати снаряди і піднімається густий дим. По відео неясно, чи залишилися люди живими.

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"Матеріали для Гааги", – прокоментували автори.

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