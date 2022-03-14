Окупанти обстріляли та пограбували музей під Запоріжжям: вкрали навіть унітаз

Вперше цей унітаз украли більшовики / Колаж "Сьогодні"
На Запоріжжі російські військові, крім оргтехніки, вкрали мармуровий унітаз, який належав графам Поповим, з архітектурного музею-заповідника"Садиба Попова".
Про це повідомила директорка комплексу Ганна Головко.
Заповідник, що міститься у Василівці, був обстріляний та пограбований у неділю, 13 березня. Російські військові розбили оргтехніку та винесли з території все, "що можна було взяти до рук".
Глава Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної держадміністрації Влад Мороко стверджує, що окупанти вкрали навіть мармуровий унітаз.
"Я не знаю, навіщо він їм. Орки, грабуючи "Садибу Попова", разом з пилами та шуруповертом, вкрали і мармуровий унітаз часів графів Попових. Вперше цей унітаз вкрали більшовики. І ось знову, нові загарбники крадуть злощасний унітаз! Орда, просто орда!" - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 14 березня
- Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
- Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії, пише "Українська правда". Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ.
- Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти лежать за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
- Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
- Минулої доби угрупованням Повітряних сил Збройних сил України було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).