Окупанти обстріляли та пограбували музей під Запоріжжям: вкрали навіть унітаз

Вперше цей унітаз украли більшовики / Колаж "Сьогодні"

На Запоріжжі російські військові, крім оргтехніки, вкрали мармуровий унітаз, який належав графам Поповим, з архітектурного музею-заповідника"Садиба Попова".

Про це повідомила директорка комплексу Ганна Головко.

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Заповідник, що міститься у Василівці, був обстріляний та пограбований у неділю, 13 березня. Російські військові розбили оргтехніку та винесли з території все, "що можна було взяти до рук".

Глава Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної держадміністрації Влад Мороко стверджує, що окупанти вкрали навіть мармуровий унітаз.

"Я не знаю, навіщо він їм. Орки, грабуючи "Садибу Попова", разом з пилами та шуруповертом, вкрали і мармуровий унітаз часів графів Попових. Вперше цей унітаз вкрали більшовики. І ось знову, нові загарбники крадуть злощасний унітаз! Орда, просто орда!" - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Україні 14 березня