Злочини проти людяності: РФ завдає в Україні ударів касетними та фосфорними бомбами

Окупанти продовжують обстрілювати міста України / Колаж "Сьогодні"

Російська армія продовжує обстрілюватимирні міста України та цивільні об'єкти із забороненої зброї. Порушення зафіксували на Донбасі, а також у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях та Маріуполі.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Торнадо-С"

В Авдіївці Донецької області було завдано удар із російської системи залпового вогню "Торнадо-С" (С – "Смерч"). Система призначена для високоточного бомбардування військових укріплень та фортифікаційних споруд.

"У місті від таких снарядів постраждали житлові будинки. Вони повністю зруйновані", – стверджує Людмила Денісова.

"Іскандер" та "Калібр"

У Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях, а також у Маріуполі окупанти вже випустили сотні ракет "Іскандер" та "Калібр". Вони були з касетними бойовими частинами для максимальної площі враження.

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"Такі важкі ракети завдають величезних за площею вражень", – додала Людмила Денісова.

Фосфорні боєприпаси

У Краматорську окупанти застосували фосфорні боєприпаси учора, 21 березня. Вони можуть спричинити важкі та болючі каліцтва, хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, а також спровокувати повільну й болісну смерть.

"Застосування таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням усіх чотирьох Женевських конвенцій 1949 року", – стверджує Людмила Денісова.

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Окупанти обстріляли Рубіжне та Сєверодонецьк, загинули мирні жителі

У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської областіросіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури за ніч. Окупанти стріляли в мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню. Двоє людей загинули, ще четверо поранено.

"За кілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, повні студентські молоді міста майже на руїни. Ці нелюди відкривають вогонь по будинках та об'єктах забезпечення життєдіяльності. Таке враження, що їм не потрібні населені пункти, мета росіян – розорити Сєверодонецьк, Рубіжне та інші міста", – написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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