Окупанти обстріляли дитячий садок у Чугуєві: загинув підліток (фото)

Росіяни здійснили артилерійський обстріл дитячого садка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чугуєві Харківської області через обстріл окупантами дитсадка загинув 15-річний хлопець.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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14 березня російські війська вчинили артилерійський обстріл дитячого садка у Чугуєві. Осколками вбило 15-річного хлопця.

Також пошкоджено кілька будинків. Місцева прокуратура зайнялася розслідуванням за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Ситуація в Україні 14 березня

Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.

Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії, пише "Українська правда". Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ.

Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти лежать за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.

Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.

Минулої доби угрупованням Повітряних сил Збройних сил України було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

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