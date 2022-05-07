Окупанти обстрілюють Ізюм забороненими снарядами та звинувачують у цьому ЗСУ

Військові РФ обстрілюють Ізюм / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
У Харківській області окупанти обстрілюють Ізюм з реактивних систем залпового вогню "Ураган", застосовуючи заборонені касетні снаряди, та у своїй пропаганді звинувачують в обстрілах українських захисників. Водночас відстань до українських позицій – більша, ніж максимальна дальність стрільби цих установок.
Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник у Facebook.
"Російські пропагандисти почали масово повідомляти про випадки обстрілів мирного населення в Ізюмі касетними снарядами. Вони звинувачують ЗСУ у використані цієї забороненої зброї, при цьому пропагандисти самі зазначають, що причин для таких ударів немає. Але, на жаль, дійсно по приватним будинкам в місті б’ють із РСЗВ "Ураган", які несуть касетні снаряди", – написав Стрельник.
Внаслідок таких обстрілів у місті вже є загиблі.
Для розвінчання чергового фейку Стрельник навів основні технічні характеристики РСЗВ "Ураган", а також звернув увагу на географію військових дій на Ізюмському напрямку.
"Тепер відкриваємо карту і дивимося найближчі населені пункти до Ізюма, звідки потенційно ЗСУ могли завдати удар з РСЗВ "Ураган" з максимальною дальність стрільби 36 км. Також враховуємо, що даний вид зброї застосовуються з глибоко тилу, оскільки через свої великі габарити і невелику маневреність, є легкою ціллю для противника", – зазначив Стрельник.
Так, пряма відстань виходить:
- Слов'янськ-Ізюм (не менше 50 км),
- Барвінкове-Ізюм (не менше 45 км),
- Святогірськ-Ізюм (не менше 40 км),
- Петровське-Ізюм (не менше 40 км).
Фото: скрін facebook.com/max.strel.9
"Тож, очевидним є, що ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними бомбами. Не говорячи вже про те, що реальної причини для нанесення таких ударів немає, про що, знову ж таки, заявляють самі російські пропагандисти. У зв’язку з цим, ми можемо стверджувати, що місто насправді обстрілюють самі росіяни", – написав представник Ізюмської міськради.
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