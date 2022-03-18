Окупанти несподівано "поволонтерили" для українських військових (фото)

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Сьогодні, 18 березня, на Луганському напрямку відбувся бій підрозділу 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з російськими окупантами.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила бригада.
Захоплене озброєння
"У результаті бойового зіткнення ротно-тактичної групи противника з підрозділом 57-ї окремої мотопіхотної бригади військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння ЗС РФ", – повідомили в бригаді.
Було захоплене таке озброєння:
- 1ПН – 6 одиниць;
- ПГО-7 – 3 одиниці;
- ПК – 5 одиниць;
- АКМ-47 – 10 одиниць;
- РПВ ''Джміль'' – 8 одиниць;
- РПГ-22 – 10 одиниць;
- РПГ-7 – 3 одиниці.
"Засоби зв'язку противника та інший мотлох залишили на згадку, бо їх використання в сучасному бою недоцільне", – йдеться в повідомленні.
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