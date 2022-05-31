Окупанти не виконали наказ Путіна: ексрозвідник про бої за Сєвєродонецьк

Путін вимагає від армії РФ взяти Сєвєродонецьк / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін ще тиждень тому ультимативно зажадав від військового командування РФ взяти Сєвєродонецьк за два дні, але в окупантів нічого не виходить.

Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі проекту FREEDOM на Youtube-каналі "Україна 24".

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Як пояснив ексрозвідник, Сєвєродонецьк не має для окупантів стратегічного значення, проте є символом, як Маріуполь, тому вони не шкодують сил для захоплення майже повністю зруйнованого міста.

"Чому Сєвєродонецьк? Тому, що є конкретні вказівки Путіна, і Путін не розуміє, чому вони не виконані. Тиждень тому було поставлене питання: за два дні взяти Сєвєродонецьк, конкретно Шойгу, під загрозою ледь не його усунення. Але такого не відбулося. Вони захопили, наприклад, готель "Мир", кілька вулиць, але не більше", – заявив він.

Маломуж зазначив, що за деякими напрямками ЗСУ "провели контрудари біля Сєвєродонецька, по Сіверському Донцю та інших напрямках". Ці потужні відволікачі удари вимагають нових сил окупантів.

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"Концентрація сил і техніки у Сєвєродонецьку не виходить потужною, хоча вони кинули все... І тут суб'єктивна позиція президента Росії, щоб цей "символ" взяти. І це не виходить, хоча засоби кинуті і з Харківської області, частково з Донецької області, частину зняли з Маріуполя, і ті, що були у Київській, Чернігівській, Сумській області. Цей формат не реалізується", – зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Маломуж додав, що командування вимагає від армії РФ захопити не лише Сєвєродонецьк, а й інші міста Донецької та Луганської областей:

"Це непосильне завдання. Крім "символу", Сєверодонецька, путінське керівництво поставило чіткі завдання вийти на межі Луганської та Донецької області ще 9 травня. Тепер до 25 травня було, потім до кінця травня. Ставляться нові терміни, але вони не реалізуються".

Мер повідомив про ситуацію у Сєверодонецьку

Голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що 31 травня у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Окупанти зайняли позиції на половині міста. Проте ЗСУ все ще обороняються та відбивають атаки ворога. Щонайменше 10 цивільних за минулу добу поранено.

"На жаль, лінія фронту розділила місто навпіл, але разом з тим місто ще обороняється, місто ще українське. ЗСУ тримають лінію оборони і сподіваємося найближчим часом виб'ють звідти орків", – сказав Стрюк.

За його словами, росіяни зайняли позиції на половині Сєвєродонецька. Водночас Стрюк зазначив, що не можна говорити про окупацію половини міста.

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Карта ситуації в Сєвєродонецьку. Скріншот: deepstatemap.live