Окупанти не хочуть воювати в Україні та ображені на командирів – перехоплення СБУ

Російські окупанти мріють повернутися додому живими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти охоплені панікою і жалкують, що приїхали воювати проти українців. Героїчний опір Збройних сил України на Харківщині деморалізував ворога. Росіяни радіють буквально кожному дню свого життя.

Про це йдеться у нових перехоплених телефонних розмовах загарбників, які опублікувала СБУ.

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Путінський окупант зателефонував матері і в розпачі поскажився на те, що по ньому стріляють українські захисники та не дозволяють відступати.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – скаржиться путінський вояка своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", – резюмує окупант.

У СБУ визнають, що окупант правий, адже українські захисники виконують свою роботу "на відмінно", і уникнути покарання за вторгнення на в Україну навряд чи вдасться. Уже майже 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за це своїм життям.

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"Ті, кому досі щастило, ще мають шанс скласти зброю та врятуватися", – зазначили в СБУ.

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