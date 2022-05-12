Окупанти не дадуть організувати екстракцію військових із "Азовсталі"

Ворог відкинув екстракцію українських військовослужбовців / Колаж "Сьогодні"

Ватажок угруповання так званої "ДНР" Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.

Про це повідомляють Новини Донбасу.

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"Там уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення", – сказав Пушилін в ефірі російського телеканалу "Соловйов Live".

Ватажок угруповання так званої "ДНР" відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців, які продовжують тримати оборону на заводі.

"Чому вони раптом вирішили, що на це мають звертати увагу на зовнішні сили? І щодо нас і щодо Росії... Я говорю про ці всі напади про всілякі екстракшени. Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти", – заявив Пушилін.

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Цивільним вдалося покинути "Азовсталь"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Нині біля заводу тривають локальні бої.

"Якщо ви говорите саме про завод "Азовсталь", то цивільні жителі, які були з нами, про яких ми дбали, їм вдалося покинути завод", – заявив Паламар.

Зазначимо, що завод "Азовсталь" перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, незважаючи на сили ворога, що перевершують у кілька разів.

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