Окупанти насильно вивезли маріупольців на задвірки РФ – у них немає роботи та зв'язку

Окупанти масово вивозять до РФ жителів Маріуполя. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Більшість маріупольців російські окупанти вивезли до селища Врангель РФ. Це на Находці, Приморський край, біля Владивостока. Наразі там перебуває близько 300 осіб – і дорослі, і діти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає "НВ".

Реклама

"Їх тримають у чомусь на кшталт гуртожитку, забезпечують триразове годування і в принципі вся турбота на цьому закінчується, тому що речі у них тільки ті, які вони взяли з собою", – розповів він.

За словами Андрющенка, документи у маріупольців забрали і покинути це місце вони не можуть. Протягом двох-трьох тижнів людей обіцяють розселити по інших, ще менших місцях цього краю. Тому це можна назвати депортацією.

"Роботи немає, робота тільки фізична, тільки некваліфікована, а грошей у людей немає, зв’язку з ними немає. Бо зателефонувати можна або з телефона офіційних осіб цього краю, або з телефона військових, що природним чином фактично унеможливлює контакт із Україною та надання будь-якої допомоги. Тобто дуже важка ситуація насправді і дуже показова", – підкреслив радник мера.

Крім того, до півтисячі маріупольців вивезли до Пензи. Але там росіяни закрили будь-який інформаційний простір та доступ до цих людей.

"Ми знаємо, що вони там, зараз намагаємося з’ясувати, де саме, в яких умовах перебувають і що ми з цим далі можемо робити", – повідомив Андрющенко.

Він додав, що маріупольців утримують в інформаційній блокаді. Це можна назвати концентраційним табором, з якого не можна виходити.

Реклама

"Там просто і виходити нікуди, бо там селище дві вулиці і це взагалі край географії. Ми дивилися, найтепліший місяць у них — серпень, коли максимальна температура +21 градус, де там гуляти — взагалі незрозуміло", – резюмував радник міського голови.

У Маріуполі окупанти ставляться до людей, як до худоби – радник мера

У захопленому Маріуполі російські окупанти через фільтрацію перетворюють місто на концентраційний табір. Солдати тримають у полоні тисячі людей. Ситуація залишається дуже складною. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Маріуполь перетворюється на українське гетто, незважаючи на всі ті гарні відео та картинки, що намагається показати пропаганда.

"Люди збиваються фактично в нові мікрорайони, де ще можна жити, люди повністю безправні, над ними знущаються і ставляться до них як до худоби. Навіть на вулиці ти не можеш перебувати зараз, якщо в тебе немає одразу двох паперів: один — про проходження фільтрації, інший — взагалі дозвіл на знаходження на вулиці. І це дуже велика проблема для людей, тому що фільтраційні процедури починаються навіть усередині міста", – розповів Андрющенко.

Також у Маріуполі запрацювали так звані "відділення поліції". В організації фільтрації їм допомагають "волонтери" від РФ.

Реклама

Крім того, у місті облаштували блокпости, які не можна перетинати без перевірки. За це окупанти можуть зробити перевірку або заарештувати.

"У нас уже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектору, понад дві тисячі осіб було вивезено в Безіменне, до так званого фільтраційного табору. Зараз вони там утримуються, це виключно чоловіки, тепер уже четвертий тиждень іде. Це в реальності якась тюрма, тому що їх утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм; залучають до робіт, тримають, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги. Взагалі всі ознаки якогось справжнього концентраційного табору", – зазначив радник мера.

Він додав, що у Маріуполі немає води та їжі, а те, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх. Місцеві жителі змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із вулиць.

Раніше ми писали: