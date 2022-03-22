Окупанти завдали удару по Оболоні в Києві – є жертви (відео, фото)

На місці працювали рятувальники / Колаж "Сьогодні"

В Оболонському районі Києва через обстрілросійськими військовими загорілася вантажівка та дві будівлі сьогодні, 22 березня. Через ворожий удар по житловому масиву одна людина загинула, а ще троє отримали поранення. Пожежу після обстрілу рятувальникам вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Повідомлення столичні рятувальники отримали 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували. На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС", – повідомили рятувальники.

Військова адміністрація столиці повідомила, що через обстріли, які вчинили окупанти, є троє поранених, а також один загиблий.

"Завдяки діям сил протиповітряної оборони вдалося збити ракету, яка могла вразити інші об'єкти міста", – додали в адміністрації.

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Обстріли в Оболонському районі

Російські військові не вперше обстрілюють Оболонь у Києві. Внаслідок артилерійського удару окупантів постраждала багатоповерхівка. Снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку.

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В результаті сталася часткова руйнація з 1-го по 3-й поверхи та загоряння квартир на 3-му та 4-му поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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