Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області: вирва йде в землю на 4 метри

Валентин Резніченко повідомив, що окупанти пошкодили газопровід / Колаж "Сьогодні"

Ближче до вечора армія Російської Федерації, яка продовжує військові дії проти України, завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Була використана ракета такої сили, що залишила по собі вирву глибиною понад 4 метри.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко. Чиновник також виклав фото результату дій "російського світу".

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Є "прильот"

"Маємо "прильот" у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе. Окупанти продовжують цілити по "стратегічним"об’єктам. "Демілітаризують"наші поля та городи" ,- написав Валентин Резніченко.

Обстановка на Дніпропетровщині