Окупанти накрили Лисичанськ ракетним обстрілом. Є жертви (фото)

Окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лисичанську на Луганщині російські військові обстріляли житлові квартали. Є постраждалі та жертви. Про це повідомляє в Telegram-каналі пресслужба ЗСУ.

"Близько 6:30 ранку окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих та поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація на Луганщині