Окупанти накрили Лисичанськ ракетним обстрілом. Є жертви (фото)

Окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах міста / Фото: Колаж: Сьогодні
У Лисичанську на Луганщині російські військові обстріляли житлові квартали. Є постраждалі та жертви. Про це повідомляє в Telegram-каналі пресслужба ЗСУ.
"Близько 6:30 ранку окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих та поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", – йдеться у повідомленні.
Ситуація на Луганщині
- 26 березня російські війська випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- Незважаючи на війну, "Укрпошта" розпочала роботу в Луганській області, включаючи видачу пенсії.
- 25 березня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, що росіяни навмисно знищують енергосистему та житловий фонд у Луганській області.
- Трохи раніше у Луганській області окупанти завдали містам регіону ракетних ударів та фосфорного бомбардування. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей.
- 23 березня стало відомо, що ЗСУ зберігають контроль над містом Рубіжне Луганської області, куди раніше зайшов противник.