Спроба Криму 2.0? Американські аналітики озвучили новий план РФ

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові можуть готуватися відновити наступ, щоб захопити всю Херсонську область найближчими днями.

Про це йдеться у повідомленні Інституту дослідження війни (ISW).

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Окупанти намагаються зміцнити свої позиції на заході Херсонщини. Вони намагаються взяти під контроль Брускінське та Велику Олександрівку, щоб покращити своє тактичне становище на півдні. Ці населені пункти знаходяться біля херсонсько-миколаївського кордону та, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії у напрямку Миколаєва.

За даними аналітиків ISW, Росія, швидше за все, створює умови для безпосереднього приєднання окупованих українських територій до Росії, а не створення псевдореспублік.

РФ вздовж південної осі та в Донецькій та Луганській областях залишається в безвиході

Українські війська просунулися далі на північний схід від Харкова. Український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони та послабив артилерійський тиск на місто.

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Російські сили продовжували спроби оточити українські позиції в районі Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ, але жодних підтверджених поступів не було. Повідомлялося про запеклі бої у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Білогорівці, Воєводівці, Нижньому, Тошківці та Оріховому.

Російські військові можуть розпочати новий наступ на Бахмут після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе північ від Слов'янська.

Як пише ISW, росіяни, ймовірно, продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюма з наступом на захід від Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецької.

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Окупанти, ймовірно, вирішили захопити завод "Азовсталь" за допомогою наземної атаки і, ймовірно, продовжать операції відповідним чином.

Крім того, Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські війська, ймовірно, намагаються посилити свій гарнізон на Зміїному. А ситуація у Придністров'ї залишається напруженою, але постійною.

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