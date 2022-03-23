Окупанти мінують місцевість та накопичують техніку в Криму – свіже зведення Генштабу

Військові РФ втрачають техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
Режим Лукашенка продовжує утримувати війська Білорусі поблизу державного кордону України. Проте підтверджується повернення підрозділів до пунктів постійної дислокації.
Про це написав радник глави українського МВС Антон Геращенко в Telegram.
"На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка", – йдеться у повідомленні.
Також росіяни зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків і Суми та відновленні втрат особового складу. Ворог перекидає додаткові сили в район Ізвариного та проводить примусову мобілізацію цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
На тимчасово окупованій території АР Крим, у районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил Російської Федерації.
"Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням", – додав Геращенко.
У війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 15600 осіб,
- танків ‒ 517 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1578 од.,
- артилерійських систем – 267 од.,
- РСЗВ – 80 од.,
- засоби ППО – 47 од.,
- літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 -ред.)
- вертольотів – 124 од.,
- автомобільної техніки – 1008 од.,
- кораблі/катери – 4 од.,
- цистерн з ПММ – 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
- спеціальна техніка – 15.
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