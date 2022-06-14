Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ – перехоплення

Серед окупантів дедалі менше бажаючих йти в атаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних сил України.

Про це свідчить телефонна розмова військового РФ, перехоплення якої опублікувала Служба безпеки України.

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"У нас, бл*ь, дох*я хто відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять людей... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?" – розповів окупант.

У СБУ зазначили, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців, залежно від типу військ.

"Це пояснює, чому російські окупанти все менше йдуть у пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", – зазначили у відомстві.

У СБУ нагадали росіянам, які бажають зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських та російських номерів.

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Замість почестей: військові РФ складають загиблих штабелями

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, де військовий РФ розповідає, як окупанти складають тіла своїх убитих просто неба.

"Вони лежать штабелями. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний", – розповідають один одному росіяни.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "вантаж 200" уночі та невеликими партіями. І доки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 червня: