Окупанти цілий день атакували Запорізьку область, зруйновано близько 60 будинків

Ворог нищить населені пункти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти протягом доби 11 травня активно обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Реклама

Деталі

Внаслідок атаки окупантів було зруйновано близько 60 будинків мирних жителів. Крім того, троє цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна людина загинула.

"Не припиняли росіяни і обстріли Оріхова. Третю добу поспіль інтенсивність артилерійських атак по місту не вщухають. Ворог поставив собі за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки, лікарню міста. Сьогодні російська ракета поцілила в елеватор", — йдеться в повідомленні.

Рішенням Оріхівської міської ради 13 травня 2022 року з 18:00 розпочнеться подовжена комендантська година на території міста. До 6 ранку 16 травня городянам буде заборонено перебувати на вулицях або в громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити тільки для того, щоб спуститися в укриття або вигуляти домашнього вихованця.

Окупанти вдарили ракетами по Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Ворог атакував Лозівську громаду у Харківській області.

Реклама

За словами мера Лозової Сергія Зеленського, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу знищено склад сільгосппродукції.

"Трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів знищено склад сільгосппродукції. Одна цивільна людина загинула", — розповів Зеленський.

Читайте також